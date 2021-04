La Federació desmenteix la versió del València sobre la no represa del partit

La Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha desmentit la versió del València sobre la conversa de l'àrbitre David Medié Jiménez amb els seus jugadors i les conseqüències de no tornar al terreny de joc per a reprendre el partit davant el Cadis, després de l'incident entre Juan Cala i Mouctar Diakhaby.

"En cap moment l'àrbitre del partit Sr. David Medié Jiménez ha tingut cap conversa a aquest tema, sent testimonis de totes les converses mantingudes els delegats de tots dos clubs, Sr. David Rangel (València C.F.) i Sr. Salvador Chirino (Cadis C.F.), així com el Delegat de Partit Sr. Fidel Valle Gil", va assenyalar l'RFEF.

L'organisme va respondre així al comunicat del València 'No al racisme', en concret al punt número 6 en el qual el club afirma que "l'àrbitre trasllada els jugadors les potencials conseqüències de no tornar al terreny de joc" i afegeix que aquests "forçats a jugar sota amenaça de penalització després dels insults racistes i la targeta groga a Diakhaby, decideixen tornar al terreny de joc".

L'incident que va provocar la interrupció del partit, després que el valencianista Diakhaby denunciés haver estat objecte d'insults racistes per part del jugador del Cadis Juan Cala, serà analitzat aquest dilluns pel Departament d'Integritat de la RFEF, que previsiblement el traslladarà al Comitè de Competició perquè obri una investigació, segons va informar l'organisme.

El València va sol·licitar anit que s'investigui la denúncia del defensa i va aclarir que no va instar als seus jugadors a tornar al terreny de joc després d'haver-se retirat en solidaritat amb el seu company a la mitja hora de joc i tornar després al camp sense el jugador francès en la seva alineació. El Cadis va confirmar aquest dilluns que Juan Cala compareixerà aquest dimarts per a explicar la seva versió de l'incident, en el qual va tenir un intercanvi de paraules amb Diakhaby i posteriorment es va produir una tangana.

L'àrbitre català David Medié Jiménez va amonestar al central del València i també va advertir al defensa sevillà del Cadis, seguidament Diakhaby va continuar donant-li explicacions al col·legiat sobre l'ocorregut, fins que tots els jugadors del València van decidir anar-se'n als vestuaris, encara que van tornar 24 minuts més tard. Al final del partit, en el qual el Cadis es va imposar 2-1, el club andalús es va mostrar en contra de qualsevol acte de racisme o xenofòbia en un comunicat, en el qual va assegurar que no dubta de l'honestedat dels integrants de la plantilla.

L'acta arbitral reflecteix que en el minut 29 va interrompre el partit "a causa d'una confrontació entre jugadors de tots dos equips". "El jugador Núm. 12 del València C.F. Mouctar Diakhaby, una vegada amonestat per discutir amb un contrari, em diu textualment: "M'ha anomenat negre de merda" en referència al jugador Núm. 16 del Cadis C.F. Juan Torres Ruiz", indica. Medié Jiménez assegura en el document que "aquest fet no va ser percebut per cap integrant de l'equip arbitral" i que "transcorreguts uns instants, el València C.F. decideix abandonar el terreny de joc. Per aquest motiu el partit és temporalment suspès. Tots dos equips s'introdueixen en els seus respectius vestuaris".

"Després d'uns minuts de suspensió, el delegat del València C.F. David Rangel Pastor, en presència del delegat del Cadis C.F. Antonio Navarrete Reyes, ens comunica que decideixen realitzar la substitució del jugador Nº12 Mouctar Diakhaby i continuar amb el partit. A més, es va acordar donar cinc minuts d'escalfament per a tots dos equips a fi d'evitar lesions. El joc es va reprendre 24 minuts després de detenir-lo, desenvolupant-se a partir d'aquest moment amb normalitat", afegeix.