Pas en fals de Maverick Viñales

El francès Fabio Quartararo (Yamaha) va aconseguir ahir el seu primer triomf de la temporada després d'imposar-se al Gran Premi de Doha de MotoGP, per davant dels pilots de l'escuderia satèl·lit Pramac de Ducati: el francès Johann Zarco i l'espanyol Jorge Martín. D'altra banda, Zarco en va tenir prou amb la segona plaça per convertir-se en el nou líder del mundial amb 40 punts. De la mateixa manera que Maverick Viñales (Yamaha). El rosinc va fer un pas en fals amb la cinquena posició però es manté en la pugna pel títol des de la tercera posició empatat amb 36 punts amb Quartararo, segon.

Mentre que Jorge Martín, que va fer la seva primera pole position a la categoria reina del mundial de motociclisme, va acabar pujant per primer cop podi amb una més que meritòria tercera plaça. I això que el dissabte el madrileny es donava per satisfet amb acabar entre els sis primers. No va defraudar Jorge Martín en la sortida amb una fulgurant arrencada per aconseguir alguns metres d'avantatge sobre el seu company d'equip, el francès Zarco i el català Aleix Espargaró (Aprilia), que va superar a diversos rivals des de la segona línia de la formació de sortida. Després de les dues Ducati i l'Aprilia d'Espargaró, es van col·locar les dues Suzuki d'Alex Rins i el vigent campió del món, Joan Mir, amb el portuguès Miguel Oliveira (KTM) entre ells.

Viñales no va estar massa encertat i va començar perdent algunes posicions per completar la primera volta a la desena posició, quan en realitat havia sortit tercer. Mentre tots els seus rivals «directes» feien un pas endavant en la classificació, entre ells els dos pilots oficials de Ducati, l'australià Jack Miller i l'italià Francesco «Pecco» Bagnaia.

En les voltes finals tots els pilots van intentar posicionar-se i van començar a produir-se errors, sobretot en la frenada de final de recta, en la qual van apurar tant Bagnaia i Pol Espargaró que van acabar per fora de la traçada bona i perdent algunes posicions. Com Quartararo a Martín, Viñales va neutralitzar Zarco per intentar agafar avantatge després del rebuf de Quartararo, sabedor que el seu company d'equip podia anar-se'n, però Zarco no és un pilot fàcil i una vegada més va superar a el rosinc per recuperar la tercera plaça. Tot tornava a començar. Quartararo va començar a separar-se a poc a poc dels seus rivals, sense que Jorge Martín i la resta de perseguidors poguessin fer res per evitar-ho. L'únic capacitat era Viñales, però no va poder amb les Ducati i es va haver de conformar amb la cinquena plaça, superat en l'última volta per Rins i la seva Suzuki.