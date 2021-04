Una pròrroga que acaba en creu

El Bàsquet Girona va perdre per primera vegada en aquesta segona fase. Ho va fer a la pista del Melilla i en un partit molt disputat que es va decidir a la pròrroga per un ajustat 95-93. Un parcial de 8-0 en aquest temps extra, quan els gironins dominaven (86-90), va ser determinant perquè el triomf es quedés en terres melillenques. En aquest parcial, van ser clau dues pèrdues de Davis Rozitis, que ja ha demostrat al llarg de tota la temporada que és capaç de fer-ne de fredes i de calentes. És cert que el letó va fer 20 punts, però va perdre dues pilotes quan l'equip més necessitava anotar, també sent capaç de fer un 2+1 i donar esperances quan faltaven 20 segons per al final (94-93). De fet, Pepo Barral va tenir l'últim triple sobre la botzina per portar la victòria cap a Girona, però va fallar.

El conjunt entrenat per Carles Marco visitava un bon equip. Ahir Kamba va acabar amb 23 punts i Wintering, amb 21. Aquest últim va ser decisiu per sumar la victòria pel seu equip, amb dos triples a la pròrroga per passar del 88-90 al 94-90. Però també té jugadors forts com Ucles o Mbaye dins la pintura. L'equip entrenat per Alejandro Alcoba, segurament, serà el rival més perillós pels gironins en la lluita per aquesta primera posició del grup que dona accés a jugar el play-off per pujar a ACB.

I això que semblava que els visitants trencaven el duel tot just començar. Rozitis feia mal dins la pintura (4-10) i Logan, Schaftenaar (2) i Busquets (2) estaven endollats des del 6,75 (10-23), cosa que provocava que els de Carles Marco marxessin amb un còmode avantatge en el primer període (15-25). Els problema, en aquest cas, era en el rebot, i és que el rival va ser capaç d'anotar en segones oportunitats per mantenir-se viu. Però els partits de bàsquet duren 40 minuts i no 10, i els gironins, que van veure com els locals es posaven a només dos punts (31-33), i que el bon encert en el primer quart era igualat pels rivals fins al punt que Marco es va veure obligat a demanar temps mort. I és que qui es pensés que el Melilla no reaccionaria, anava errat. Els locals no van donar el braç a tòrcer en cap moment i al final dels 20 primers minuts estava tot obert (39-40).

A partir d'aquí tot va ser més igualat i cap dels dos equips podia escapar-se en el marcador. Sí, van ser els de Marco els que van gaudir dels avantatges més clars en la segona meitat (40-46 o 61-66) i no van deixar que els contraris poguessin posar-se moltes vegades per davant. Tot i així, es van veure contra les cordes quan faltava un minut i mig per al final (80-76), però un triple in extremis de Pep Busquets, que va ser el màxim anotador gironí amb 24 punts, forçava la pròrroga (83-83).

Els visitants van començar el temps extra dominant (86-90), però el Melilla, amb un inspirat Wintering, va capgirar amb un parcial de 8-0 (94-90). Llavors va aparèixer Rozitis per fer un 2+1 i donar esperances al Bàsquet Girona quan faltaven 20 segons (94-93). Wintering errava el segon tir lliure, però en l'última possessió Barral va fallar el triple decisiu.