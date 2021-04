El Girona B començarà la següent fase a 3 punts de l'ascens a 2a RFEF

El Girona B començarà aquest cap de setmana la següent fase de Tercera Divisió a tres punts de l'ascens directe a la nova 2a RFEF. L'equip d'Axel Vizuete arrenca quart, amb 37, i per davant té Europa (44), Vilafranca i Cerdanyola (40). Els dos millors classificats pujaran directe, mentre que els altres quatre equips encara tindran una repesca en format de promoció, a la qual s'integraran els dos primers de la fase intermitja. Tots els equips comencen arrossegant el total de punts que van aconseguir en la lliga regular, i ara s'enfrontaran amb els rivals de l'altre grup. El Girona B, per tant, que ja ha jugat contra Cerdanyola i Granollers, se les veurà ara amb l'Europa, líder destacat, el Vilafranca i el Terrassa.

La Federació Catalana publicarà avui els nous calendaris de competició. La Lliga, que estava dividida en dos grups, ara ha quedat distribuïda en tres. Sis equips lluitaran per pujar directe a Segona RFEF (els que no ho facin tindran repesca), sis més buscaran accedir a la promoció d'ascens, i un total de deu intentaran evitar el descens a Primera Catalana. Entre aquests, els altres tres gironins de la categoria, Peralada, Figueres i Banyoles. Els d'Albert Carbó són els únics que obriran la segona fase en posició de permanència (són segons, amb 25 punts), perquè únicament seguiran a la nova 3a RFEF els quatre millors. El tall ara el marcaria el Santfeliuenc, amb 22 punts. Figueres (21) i Banyoles (15) hauran d'accelerar per segellar la continuïtat. Els empordanesos, que estrenaran entrenador, Moisés Hurtado, tenen els llocs de salvació a un punt. Els de l'Estany arrencaran a set de l'objectiu. Els tres equips gironins s'hauran d'enfrontar en aquesta nova fase a la Pobla de Mafumet (26 punts, líder del subgrup), el Santfeliuenc, el Valls, l'Igualada i el Muntanyesa.

Després d'un cap de setmana de descans la Tercera es reprèn el proper cap de setmana i s'allargarà fins al maig. El Girona B és l'únic representant de la demarcació amb opcions d'ascens, mentre que els altres tres hauran de lluitar per no baixar. El filial del Girona debutava aquesta temporada a Tercera després que el curs passat arrassés a Primera Catalana, tot i que no va poder acabar la lliga per culpa del confinament. Tot i això la Federació, quan va donar per finalitzades les competicions, va decretar els ascensos dels primers classificats i el Girona B va poder fer el salt. La creació a partir de la temporada que ve d'una nova categoria entre la Segona A i la Segona B (que passarà a denominar-se Segona RFEF), provocarà un important canvi en el futbol considerat amateur. El Llagostera opta a pujar a 1a RFEF i l'Olot vol evitar caure a Tercera.