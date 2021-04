Els gironins de 3a comencen la segona fase a domicili

La Federació Catalana de Futbol (FCF) ha fet públics els calendaris corresponents a la segona fase de la Tercera Divisió, que es dividirà a partir d'ara en tres grups. Aquell que lluitarà per pujar a la Segona RFEF, els que pugnaran per disputar la fase d'ascens en aquesta mateixa categoria, i els que intentaran no baixar a Primera Catalana quedant-se a la Tercera RFEF.

Hi ha fins a quatre equips gironins implicats: Girona B, Figueres, Peralada i Banyoles. El filial blanc-i-vermell és l'únic que competirà en la fase d'ascens, mentre que els altres tres competiran per mirar de fugir del descens. Tots quatre, això sí, començaran aquest cap de setmana i ho faran a domicili.

Calendari fase d'ascens

Calendari permanència

El Girona B visitarà el Vilafranca, un dels seus tres rivals juntament a l'Europa i Terrassa. De la seva banda, el Peralada començarà al camp del Montañesa, el Figueres ho farà a Valls i el Banyoles contra el Pobla de Mafumet també a domicili. Santfeliuenc i Igualada seran també adversaris dels tres gironins que lluiten per no baixar.