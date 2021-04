L'Spar Girona jugarà les semifinals de Lliga els dies 21 i 24 d'abril a les 21h

La Federació Espanyola de Bàsquet ha anunciat avui els horaris de les semifinals i la final de la Lliga Femenina Endesa. L'Spar Girona jugarà la seva eliminatòria contra el vencedor del duel València-Ensino Lugo els dies 21 (dimecres) i 24 (dissabte), a les 21h. Si el rival és el València, l'anada serà a Fontajau. Si és el Lugo, a casa les gironines hi tindrien el partit de tornada. En tot cas l'horari que han marcat, pels condicionants televisius (Teledeporte) podria dificultar l'accés de públic perquè segueix vigent el toc de queda a partir de les 22h.

En aquest sentit el club està expectant al Procicat, que en breu ha d'anunciar la normativa que entrarà en vigor aquest cap de setmana, i en funció de com quedin les restriccions, podria plantejar-se demanar un avançament horari. De moment, en l'aspecte esportiu, l'equip té festa fins demà a la tarda.

L'altre semifinal entre el Gernika i el Perfumerías Avenida es jugarà els dies 22 (dijous) i 25 (diumenge), també a les 21h, i també en directe per Teledeporte. La final, al millor de tres partits, es jugarà els dies 29 d'abril, 2 de maig i 6 de maig (si fos necessari) a les 21h. Els play-off s'aturen ara dues setmanes perquè el València afronta aquest divendres la Final Four de l'Eurocup, i set dies més tard, serà el torn de l'Avenida en la lluita per guanyar l'Eurolliga.