El Girona celebrarà els 90 anys amb una mostra a l'Espai Santa Caterina

Els seguidors del Girona FC tenen una cita ineludible el pròxim mes de juliol a l'Espai Santa Caterina. Allà, el club hi organitzarà una exposició de fotografies, textos, imatges i tota mena d'objectes relacionats amb l'entitat per celebrar els noranta anys de vida de la seva fundació, complerts l'estiu passat, que fou el 25 de juliol de 1930. La mostra s'inaugurarà el primer de juliol i es clourà el darrer dia del mes, el 31. Els visitants hi trobaran una finestra oberta a la història del club, tant la recent com, sobretot, la més antiga, que els pemetrà fer un viatge pels diferents episodis viscuts per l'entitat durant aquestes nou dècades.

A més a més, paral·lelament a l'exposició se celebraran quatre col·loquis de personalitats vinculades a la història del club en què exposaran i recordaran les seves experiències. Aquestes xerrades seran els dies 6, 13, 15 i 22 a l'Auditori Josep Irla, del mateix complex.