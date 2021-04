Els gironins de Tercera obren la segona fase a fora

Després d'un petit parèntesi, la Tercera Divisió afronta la segona meitat del calendari. La decisiva, la que determinarà el futur de tots i cadascun dels seus equips participants. També dels quatre representats gironins que hi competeixen. La Lliga ara es bifurca. Es parteix en tres. D'una banda, els candidats a pujar a la nova Segona RFEF. De l'altra, els que aspiren a jugar un play-off per acabari ascendint. I per tancar el cercle, els que pugnaran per la permanència a la Tercera RFEF tot intentant evitar caure Primera Catalana, el que serà la sisena categoria del futbol estatal a partir del curs vinent. La segona fase, per a uns i altres, comença aquest cap de setmana i a tots els equips de la demarcació els tocarà viatjar.

El Girona B, al grup C, és l'únic amb opcions de pujar a la Segona RFEF. El tret de sortida, al camp del Vilafranca. És un dels rivals dels d'Àxel Vizuete, com també ho són l'Europa i el Terrassa, dos històrics. Serà una fase més breu i sense marge d'error, amb només sis jornades que s'enllestirà el cap de setmana del 15 i 16 de maig. Els dos primers pujaran directament i els quatre restants ho provaran a través d'un play-off on s'hi sumaran els dos millors del grup D, sense representació gironina. Sí que n'hi haurà, i força, al grup E. El de la permanència. Fins a deu equips la buscaran i només quatre se salvaran. Més jornades i una fase que no s'acabarà fins a mitjan juny. La començarà el Peralada al camp del Montañesa, a Barcelona. El Banyoles, de la seva banda, li tocarà visitar el Pobla Mafumet. I el Figueres, en el que serà el debut de Moisés Hurtado a la banqueta, jugarà a Valls. Aquests tres no seran els únics rivals dels gironins. S'hi sumen l'Igualada i el Santfeliuenc, contra els quals també s'hi hauran d'enfrontar en aquestes properes setmanes.