L'Spar Girona farà una oferta de renovació a María Araújo

Julia Reisingerova i Júlia Soler són les úniques jugadores de l'actual Spar Girona que tenen contracte per a la propera temporada. No hi serà segur Sonja Vasic, que ha anunciat la seva retirada a l'estiu, després dels Jocs. Però sí que hi ha possibilitats que hi continuï María Araújo. L'aler-pivot gallega, que estava completant un any magnífic, es va lesionar de gravetat al genoll dret dimarts passat i haurà d'estar, pel cap baix, sis mesos de baixa. L'Uni de seguida es va posar a disposició seva, li va transmetre que tenien ganes de renovar-la, i li van fer saber que si volia seguir tot el procés de recuperació a Girona, amb els serveis mèdics del club, no hi hauria cap problema. En els propers dies, un cop la direcció esportiva tingui concretats els recursos de què disposa a l'hora d'armar l'equip de la propera temporada, li faran arribar una proposta de continuïtat.

Araújo es va lesionar dimarts en l'últim entrenament previ abans de viatjar a La Laguna per l'anada dels quarts de final. De seguida es va veure la gravetat de la lesió. La jugadora gallega haurà de passar pel quiròfan perquè té afectades vàries estructures del genoll dret, però encara no s'ha determinat la data. Mentrestant el club ja té tota la documentació preparada per enviar-la a la Federació i rebre el permís per fer una incorporació per a la recta final de temporada. Entre ahir i avui el tràmit havia de quedat tancat, a l'espera de resposta. Un cop l'òrgan federatiu doni el vistiplau, l'Uni tindrà una setmana per concretar el fitxatge, que ha de ser una jugadora espanyola o que hagi jugat més de tres anys en lligues FEB, el que es coneix com de «formació».

Superat el tràmit dels quarts de final contra La Laguna, les jugadores de l'Spar Girona han tingut tres dies de desconnexió. Avui a la tarda reprendran els entrenaments a Fontajau pensant ja en unes semifinals per les quals encara esperen rival (la tornada entre el València i l'Ensino es va ajornar per un cas de covid a l'equip gallec). Alfred Julbe podrà començar a treballar alternatives per la baixa d'Araújo, amb un parell de setmanes de marge. Les semifinals no començaran fins al 21 i 22 d'abril perquè València i Perfumerías Avenida tenen aquesta setmana i la vinent les respectives Final Four d'Eurocup i Eurolliga. L'Uni torna a la feina avui i tindrà sessions diàries fins dissabte, segons el club.