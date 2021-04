Marc Gasol, sobre el seu germà: «L'única cosa que m'interessa és veure'l feliç»

El petit dels Gasol va assegurar aquest dimarts, després de la victòria de Los Angeles Lakers sobre els Toronto Raptors (101-110), que l'única cosa que li importa del retorn del seu germà Pau al FC Barcelona és que estigui content. "A mi l'única cosa que m'interessa és veure'l feliç. Veure'l somriure és l'única cosa que m'interessa", va dir en la roda de premsa posterior al partit.





Desafiament acceptat

Vogel insisteix en Drummond com a titular

"Entenc que per a vosaltres (els periodistes) és diferent, que el veieu com un jugador de bàsquet. Però per a mi és un germà i l'única cosa que m'interessa és que el Pau sigui feliç. I així el veig pel que està fent, el veig concentrat i també molt dedicat al repte que té davant", va afegir.Pau Gasol, el germà gran, va posar fi al febrer a gairebé dues dècades d'èxits a l'NBA, en la qual va guanyar dos anells de campió amb Los Angeles Lakers i es va convertir en un dels jugadors estrangers més importants de la història de la lliga.El seu germà Marc, també campió de l'NBA amb els Toronto Raptors a la temporada 2018-2019, va seguir els passos de Pau i es va incorporar aquest any als Lakers, als qui està intentant ajudar a aconseguir el seu segon anell consecutiu després de l'aconseguit durant la "bombolla" la passada temporada.No està sent una tasca fàcil, ja que LeBron James i Anthony Davis, les dues grans estrelles dels Lakers, es troben de baixa per lesió des de fa setmanes. A més, dimecres passat va debutar amb els Lakers el pivot André Drummond, el triat pels de Califòrnia per a reforçar el joc interior i que ha desplaçat a Marc Gasol a la banqueta.El jugador català va admetre recentment que no ha estat fàcil per a ell processar aquest canvi de situació, però la desafortunada arrencada de Drummond, que es va lesionar en el seu primer partit, va obrir les portes a la titularitat de nou a Gasol, qui ha respost amb actuacions notables.Un exemple d'això es va veure aquesta nit davant dels Raptors en un partit en el qual Gasol va dominar la pintura amb 13 punts (la seva anotació més alta de la temporada), 9 rebots, 5 assistències i 4 taps enfront de 5 pèrdues en 28 minuts.Gasol també va parlar després d'aquesta trobada sobre la seva posició després del fitxatge de Drummond i es va mostrar disposat a afrontar aquest desafiament amb tota l'energia possible. "Després d'uns dies d'un procés d'adaptació, arribes a la conclusió que acceptes el repte que tens davant, que l'acceptes amb moltes ganes, que estàs preparat passi el que passi. Llavors, una vegada acceptes això, la teva energia i el teu llenguatge corporal canvien", va explicar.Tot i el gran rendiment de Gasol en els últims partits, el tècnic Frank Vogel va insistir que André Drummond serà el pivot titular quan estigui recuperat, cosa que probablement succeeix el dijous davant els Miami Heat."El primer és que necessitem que (Drummond) tingui un munt de minuts perquè s'aclimati al nostre sistema. Serà el nostre pivot titular, per aquest motiu l'hem fitxat. Però com he dit en tot moment, necessitarem a aquests tres jugadors (Andre Drummond, Marc Gasol i Montrezl Harrell). Els tres són realment bons i ens ajudaran a guanyar el campionat", va afegir.Al marge d'això, Vogel sí que va elogiar sense reserves el partit de Gasol davant els Raptors. "Ha estat genial. El seu treball és facilitar l'atac i òbviament és un pivot defensor de primer nivell. Així que va tenir una gran actuació aquesta nit", va dir.