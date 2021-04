El Mestalla determinarà si l'Olot es manté viu o comença a cremar-se

La victòria contra l'Atzeneta (1-0) de diumenge passat al Municipale en la primera jornada de la fase per la permanència permet l'Olot continuar ben viu en la lluita per evitar caure a la Tercera RFEF. Això sí, el dèficit de punts amb què han entrat els garrotxins a la segona fase és tan gros que el marge d'error és mínim. Això fa que tots els partits dels garrotxins en aquesta lligueta siguin finals. La primera i més clara serà dissabte a València contra el Mestalla. El filial valencianista és un dels dos cuers del grup amb només 15 punts i va perdre el cap de setmana passat contra l'Espanyol B (2-1). Un resultat positiu de terres valencianes permetria els de Gabri, que tenen 21 punts, deixar molt enrere un rival i no perdre de vista l'Espanyol B que, amb 26 punts, és segon i marca la frontera entre la salvació i el descens. Un mal resultat, per contra, seria un pas en fals gairebé letal. Cal recordar que només dos equips tenen la salvació garantida. El tercer també, sempre que no sigui el pitjor dels cinc grups. La resta, perdrà dues categories i baixarà a la nova Tercera RFEF.

D'altra banda, la Fundació de la UE Olot s'ha adherit a la diada internacional de conscienciació sobre l'autisme. La col·laboració del club ha consistit en un video de sensibilització, fet pels integrants dels primer equip masculí i femení, per tal d'ajudar a visibilitzar aquest col·lectiu, i una aportació econòmica al TEA Garrotxa de 1.127 € per ajudar a finançar les seves activitats.