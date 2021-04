El Bolívar de Granell, més a prop de la Libertadores

La participació del davanter argentí Leonardo Ramos amb un gol i una assistència va ser determinant ahir perquè el Bolívar s'emportés la victòria davant el Júnior de Barranquilla (2-1) en el partit d'anada de la Fase 3 de la Copa Libertadores. La setmana vinent es decidirà si els de La Paz avancen el camí cap a la Libertadores, però l'equip de l'excapità del Girona Àlex Granell ho té tot de cara per seguir viu.

Ramos (min. 3) i el defensa Diego Bejarano (min. 48) van anotar els gols de la formació boliviana. En el 10 Germán Mera va anotar l'empat momentani de l'equip colombià en el partit que va jugar-se a 3.640 metres d'altitud, on se situa l'estadi Hernando Siles de La Paz.

L'inici va ser frenètic. L'equip local va prendre la iniciativa i Ramos va trobar premi ja al minut 3 després d'aprofitar-se d'un error de Mera. No obstant això, Mera va tenir la seva revenja set minuts després. Aleshores, l'equip Tiburón va avançar les seves línies, va augmentar la pressió i va trobar l'empat provisional amb una rematada incòmoda que semblava no portar perill però va ser suficient per vèncer la resistència del porter bolivià Javier Rojas.

Després d'això el Bolívar va continuar insistint buscant principalment a Ramos mentre que el Júnior va dosificar forces estrenyent als seus rivals des de la meitat de la pista. Com si es tractés d'un guió calcat de la primera part, el Bolívar va anotar el segon gol tot just quan va començar el segon temps amb una pilota que va empènyer Bejarano a la boca de l'arc després d'una lúcida habilitació de Ramos. Després del gol, part de la lluita es va traslladar al mig del camp encara que el Bolívar va tenir possibilitats no concretades gràcies als intents de Ramos, el gironí Granell i el davanter Bruno Miranda, que va entrar en la recta final del partit.

Tots dos equips es tornaran a enfrontar el 15 d'abril per a determinar el pas a la fase de grups.

FITXA TÈCNICA

Bolívar: Javier Rojas; Diego Bejarano, Jairo Quinteros, Alberto Guitián (m. 75, Luis Gutiérrez), Roberto Fernández; Àlex Granell, Leonel Justiniano, Erwin Saavedra, Hernán Rodríguez, John García (m. 69, Bruno Miranda); Leonardo Ramos (m. 84, Armando Sadiku).

Junior: Sebastián Viera; Fabián Viáfara, Willer Ditta, Germán Mera, Edwin Velasco; Homer Martínez (m. 75, Juan Rodríguez), Larry Vásquez (m. 46, Fabián Sambueza), Didier Moreno, Fredy Hinestroza; Teófilo Gutiérrez (m. 84, Carmelo Valencia) i John Pajoy (m. 74, Luis González).

Gols: 1-0, m. 3: Leonardo Ramos; 1-1 m. 10: Germán Mera; 2-1 m. 48: Diego Bejarano.

Àrbitre: Wilton Sampaio. Va amonestar Justiniano, Moreno, Ditta i Ramos.

Estadi: Hernando Siles de La Paz.