Gil Manzano xiularà el clàssic en substitució de Mateu Lahoz

El Comitè Arbitral de la Competició Professional (CACP) del futbol espanyol ha canviat per lesió muscular la designació de l'àrbitre Antonio Mateu Lahoz, col·legiat designat inicialment per dirigir el partit entre el Reial Madrid i el FC Barcelona de la jornada 30 de LaLiga, substituint-lo per Jesús Gil Manzano.

Gil Manzano, del Comitè Extremeny serà doncs l'encarregat de dirigir el Clàssic, aquest dissabte a les 21.00 (19.00 GMT) a l'estadi Alfredo Di Stéfano.

Mateu Lahoz, del Comitè Valencià, va sofrir una lesió muscular en un dels seus entrenaments d'aquesta setmana.