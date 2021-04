«Plantejarem a l'assemblea que no hi hagi descensos de 1a Catalana»

Fa un mes que es van reprendre les competicions amateurs i de base. Tot transcorre dins la normalitat esperada?

Hi havia el dubte de si la COVID ens deixaria seguir la competició amb regularitat i veiem que sí. No hem parat. Tenim les suspensions normals que hi poden haver en els 5.000 partits de cada setmana. Això continuarà pel bon camí. Desitjo arribar a 30 de juny havent acabat la mitja temporada, que és el que vam aprovar a l'última assemblea general de Blanes. Amb el 50% de la competició acabada era vàlida per a ascensos i descensos. Hi espero arribar. És un any atípic. No serà positiu però serà el més normal possible dintre de l'anormalitat.

Per què no va tornar abans el futbol?

No depenia de nosaltres. Per sobre hi ha la Generalitat, el Procicat... Hem treballat colze a colze amb la secretaria general de l'esport i la UFEC per parlar amb la Generalitat perquè l'esport en general, i el futbol, es pogués reprendre. No ho vam aconseguir. Tenen els seus motius i els respecto. L'esport és essencial i necessari i així ho vam transmetre. Se'ns va escoltar a mitges i prou.

Hi ha hagut el risc que amb el nou confinament comarcal es tornés a ajornar el futbol?

El risc hi era però s'han adonat que el futbol no és un lloc que contamini, sempre que hi hagi responsabilitat de clubs, federació i tothom.

S'ha reprès tot llevat de la Segona Catalana. Per què?

Hi havia grups supranumeraris i no podíem seguir el pla de competició. És a dir, que ens n'anàvem al juliol i s'havia de jugar molts cops entre setmana. És una categoria amateur on la gent treballa i el futbol base treballa. Vam preguntar als clubs i van votar. Va sortir un 60% que no volia jugar i un 40% que sí. Això va ser la raó de pes per dir «no juguem». Paral·lelament hem muntat un torneig perquè no estiguin aturats on s'han apuntat 88 dels 128 clubs. Hi ha uns al·licients importants al final. Tot i això, l'important és que la gent jugui.

A 1a Catalana també hi va haver debat per tornar a jugar. A la pròxima assemblea tindran algun gest pels clubs?

Els clubs es pensaven que la Federació podia fer el que volia i no és així. Estem subjectes als mandats de l'assemblea i el pla de competició. Alguns clubs de 1a Catalana ens van dir que no volien jugar i els vam dir que haurien de baixar. Vaig respondre'ls que miraria de dur el cas a l'assemblea i plantejar-ho. És un compromís que vaig adquirir i així ho faré. La Federació portarà a l'assemblea la salvació dels clubs que hagin baixat esportivament de 1a a 2a Catalana. També pensem fer el mateix a 3a Catalana. Si l'assemblea ho aprova, no hi hauria descensos a 2a Catalana ni a 4a Catalana.

Olot, Hospitalet, Espanyol B i Prat lluiten per no baixar a 3a RFEF. Tem que hi hagi una escabetxina?

El que és segur és que tres catalans de la Tercera Divisió actual pujaran a Segona RFEF. N'ha de baixar com a mínim un per força, però veig els valencians molt malament. He estat president del Sabadell habitualment a Segona B i la percepció és que els que se salvaran seran tots catalans.

La nova Primera Divisió RFEF serà professional?

No. No ho serà perquè no pot ser-ho. Com no ho és el futbol femení i d'altres. Això sí, tindrà un tracte professionalitzat perquè tindrà uns ingressos importants a través dels propis recursos que generà la lliga i una part que vindrà subvencionada per la Federació. Hi haurà també un seguit de requisits molt exigents.

Es farà la Supercopa 2020?

No. I la del 2021 ja en parlarem. Ara l'important és competir i que el curs que ve sigui normal.

El trasllat del Llagostera a l'Estartit es podrà fer?

Nosaltres d'il·legalitats no en podem fer. Per tot el que siguin temes legals, tindran totes les facilitats. Els temes jurídics no són el meu fort.

Tinc molt bona relació amb la gent del Llagostera i em sembla que tot seran facilitats, sempre dins la legalitat. El canvi de seu no el veig un problema; el que no sé com pot anar és el de nom. Pot ser que es continuï dient Costa Brava.

Quin impacte ha suposat que el Girona no pugi a Primera?

Girona és ara mateix el motor del futbol català i estic molt agraït als col·laboradors que tenim aquí. El Girona torna a estar bé. Hauria de ser un club de Primera. No és normal tenir només un equip català a Primera. El normal seria que n'hi hagués tres. No pot ser que Madrid tingui els que té. És un insult per al futbol català. Hem d'ajudar i animar que el Girona, l'Espanyol i el Sabadell se'n surtin. No podem estar com estem amb tantes llicències com tenim.