Zidane: «Messi que es quedi al Barça, està bé allà»

Zinedine Zidane, tècnic del Reial Madrid, ha sorprès en vigílies del clàssic mostrant en públic el seu desig que l'argentí Lionel Messi "es quedi al Barcelona", on ha dit que "està bé" i és bo per a la Lliga espanyola.

"Que es quedi al Barcelona que està bé allà i també per a la Lliga espanyola", ha assegurat quan li han preguntat sobre si seria l'últim clàssic de l'astre argentí.

La seva efectivitat golejadora davant el Reial Madrid s'ha rebaixat en els últims enfrontaments. En porta sis sense marcar ni assistir, una dada de la qual no es refia Zidane. "Sabem el jugador que és Lionel Messi, no canviarà, pot estar sense marcar gols, que és qui és".

"Però jugarem contra el Barcelona, són tots molt bons. Intentarem contrarestar les seves forces com sempre, perquè en té moltes. Intentarem realitzar un bon partit amb la pilota", ha dit.

Després del desgast realitzat pel Reial Madrid contra el Liverpool a la Lliga de Campions, el tècnic confia que els seus jugadors hagin tingut una bona recuperació i ha assegurat que estan "preparats per jugar" el clàssic.

"Sabem que tindrem un partit complicat, d'una exigència màxima però estem preparats", ha opinat. "Són tres punts iguals que els de l'Eibar o el Cadis. La repercussió no és la mateixa, ho sabem, però el partit són tres punts i intentarem guanyar", ha afegit.

Zidane ha ressaltat el "bon moment" que travessa el seu equip, amb una ratxa de dotze partits sense perdre en un moment clau en Lliga i 'Champions'. "Volem seguir amb el que estem fent. Falta molt i estem vius en les dues competicions. Intentarem seguir amb el que estem fent bé".

Passi el que passi en el clàssic, quedarà molta Lliga per a Zidane, que no veu favorit a qui surti guanyador ni dona per perduda la Lliga en cas de derrota. "L'Atlètic segueix amb avantatge, va primer i la Lliga, passi el que passi, no es decidirà fins al final. És molt competitiva i bona, tots els equips la poden guanyar i queden molts punts"

"No serà l'adeu si es perd i no estic pensant en això, pensem a donar-ho tot en el partit. Les conseqüències es veuran al final de partit", ha afegit.

Ha esquivat preguntes de fitxatges, com la situació de Mbappé i les opcions que acabi fitxant pel Reial Madrid. "El conec molt bé però no és el meu jugador i no puc parlar de res. Puc explicar dels que som aquí, és el que ens interessa, tan bon punt Kylian és un gran jugador i el que vol fer en el futur ja ho veurem, però de moment no és la meva preocupació".

Centrat en el seu equip, ha valorat el bon moment de Marco Asensio i la resposta del brasiler Militao contra el Liverpool. "Sabem la qualitat que té Marco i l'important que és, sobretot per als jugadors ofensius, marcar gols. Està molt millor, també sensacions després de la lesió llarga que va tenir estan oblidades i quan fa gols li donen més confiança per estar més solt al camp".

"Militao com Vini és un jugador molt jove que està aprenent molt des de la seva arribada. El veig millorar cada dia i és bo, perquè és un jugador de present i futur. Estem contents de tenir-lo amb nosaltres".

Analitzant la millora del seu equip, Zidane ha posat els peus a terra i ha recordat que encara no han complert cap dels seus objectius. "Últimament estem jugant molt bé, amb resultats positius. Hem millorat molt en defensa. Demà haurem de fer un gran partit si volem guanyar. La temporada no acabarà, no hem guanyat res i hem de seguir treballant com estem fent, molt concentrats en cada partit".