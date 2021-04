Palamós acull tot el cap de setmana la segona prova de la Cutty Sark FKSS

Més de mig centenar de regatistes se citen des d'ahir a la platja Gran de Palamós per disputar la segona prova de la temporada de la Cutty Sark FKSS, inclosa al circuit de referència a Europa de Fórmula Kite. Les proves van començar ahir amb la jornada d'entrenaments oficials, mentre que les regates puntuables per la classificació final es disputaran entre avui i demà. Entre les participants, destaca per sobre de tot l'onze vegades campiona del món Gisela Pulido, que és la primera vegada que competeix a Palamós i ho farà en l'especialitat de Fórmula Kite, amb la qual aspira a representar Espanya en els Jocs de París 2024. També hi són a la prova el francès Theo de Ramecourt el número tres del món en l'especialitat i el rus Dennis Taradin.