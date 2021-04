Paula Badosa supera a Barty i jugarà les semifinals del WTA de Charleston

La tenista gironina Paula Badosa va protagonitzar divendres la gran sorpresa als quarts de final del torneig WTA de Charleston (EUA) en vèncer a la cap de sèrie número u, l'australiana Ashleigh Barty per 6-4 i 6-3.

La seva rival a les semifinals serà la jove russa de 23 anys, Veronika Kudermetova, número 38 del món, que es va imposar per 6-3 i 6-4 a l'estatunidenca Sloane Stephens, 57 a la classificació.

Badosa, amb un tenis agressiu des del fons de la pista i bon servei, no va deixar reaccionar en cap moment a la número u del món i va aconseguir el triomf més important de la seva carrera.

Abans del començament del torneig, Badosa no havia vençut mai a una jugadora classificada entre les Top 20, però davant de Barty va ser sempre superior.

Badosa, de 23 anys, sobre l'argila verda de Charleston va donar tot un recital de bona selecció en els seus cops, ben col·locats i que li van permetre estar en control del ritme de joc i del partit.

La victòria és la segona de Badosa sobre una jugadora cap de sèrie aquesta setmana, després de derrotar a la cap de sèrie número 5 i dotzena del món la suïssa Belinda Bencic, a la segona ronda.

"Estava bastant nerviosa avui, però crec que ho he tret molt bé i crec que aquesta ha estat la clau per al partit", va declarar Badosa a la pista després del partit. "Ha estat dur però he estat aquí fins a l'últim moment i he aconseguit guanyar".

L'excampeona júnior de l'Obert de França va servir set aces i va trencar el servei de Barty unes altres cinc, superant a l'actual líder de la WTA en el partit.

La número 71 del món és la jugadora amb el rànquing més baix a vèncer a Barty des del setembre de 2019.

Badosa va salvar 12 dels 14 punts de break que va enfrontar en el transcurs de 76 minuts que va durar el partit i va marcar la pauta des del principi en salvar un parell en el seu primer joc de servei.

Barty gairebé va empatar en el primer set després de caure en un forat de 2-5, construint dues vegades avantatge de 0-40 quan Badosa va servir per a un avantatge d'un set.

Encara que va trencar amb èxit el servei en el vuitè joc, no va poder repetir la gesta en el dècim, i Badosa finalment va assegurar la primera màniga decisiva després de gairebé tres quarts d'hora d'acció a la pista central.

Les dues jugadores van intercanviar break en els primers dos jocs del segon set, i cadascuna va negar les altres dues oportunitats de break en el cinquè i sisè joc, respectivament.

Va ser llavors quan Badosa es va allunyar, aprofitant l'impuls del seu control de 3-3 per a finalment guanyar els últims quatre jocs del partit.

"Estic molt orgullosa d'haver estat aquí jugant cada punt sense importar el què. He tingut 0-40 en 4-5 en el primer set i he tornat", va agregar Badosa. "En el segon set, ella també va tenir punts de break i jo em vaig mantenir molt tranquil·la. Vaig tractar de treure molt bé i va sortir perfecte".

Encara que Barty gairebé va duplicar el total de cops guanyadors de Badosa en el partit amb 34 a 19, també va cometre el doble d'errors no forçats que la tenista de Begur, 24 a 12, respectivament.

Badosa, que s'enfrontarà per tercera vegada com a professional a Kudermetova, quinzè cap de sèrie, ha perdut els dos partits anteriors davant la jugadora russa

L'altra semifinal la jugaran la tunisiana Ons Jabeur, dotzena cap de sèrie, enfront de la montenegrina Danka Kovinic, la número 91 del món.

Jabeur va derrotar en els quarts a l'estatunidenca Gori Gauff, la número 36 del món, per 6-3 i 6-3 en tot just una hora i 20 minuts d'acció.

Mentre que Kivinic, de 26 anys, va haver de treballar tres mangues després d'haver perdut la primera 6-7 (2), 7-5 i 6-1 davant la kazaka Yulia Putintseva, onzè cap de sèrie, i la número 31 del món, que al final va cedir després d'haver jugat dues hores i 52 minuts.

Tots dos partits estan programats per a la jornada de demà, dissabte.