Vilafranca, punt de partida del Girona B camí de la Segona RFEF

Superada la primera fase amb èxit, deixant enrere els mals moments i responent quan toca, el Girona B afronta ara la segona meitat del campionat decidit a donar-ho tot per ser la temporada vinent a la Segona RFEF. Enquadrat en el grup de dalt, el que lluita per pujar, les dues primeres places són el principal objectiu. Sumar i sumar és la fita perquè el marge de maniobra és ben curt. Només sis jornades contra tres rivals d'entitat: Vilafranca, Terrassa i Europa. Anada i tornada i prou. No val a badar, pel que els d'Àxel Vizuete, que ara mateix serien quarts amb els 37 punts que arrosseguen de la fase anterior, tenen la intenció de començar a arreplegar punts el més aviat possible. Començant per aquesta mateixa tarda (17 hores) al camp d'un Vilafranca que n'acumula 40 i que no perd des del 10 de gener. Són tres mesos d'imbatibilitat amb una ratxa extraordinària: sis victòries i quatre empats. A tot això, els del Penedès sempre han puntuat al seu estadi i les úniques dues derrotes que han encaixat fins ara han arribat com a visitants.

No s'arronsa el Girona B. Ho té clar Vizuete. «Arribem bé, en una bona línia de joc i resultats. Venim de sumar una victòria important de Cerdanyola, per la qual estem confiats, segurs i tranquils. Som conscients que no ens volem desviar del que hem fet fins ara, donant-li valor al dia a dia i mirant el proper partit». Elogia també el rival: «És un equip cridat a estar a dalt. Un històric que fa anys que lluita per pujar. L'afiliació amb el Lleida li ha permès tenir joves de talent. Això es barreja amb la gent experimentada. És un rival perillós. Però estem preparats i anirem a guanyar». Monjonell i Suleiman, amb el primer equip, són baixa.