Un autèntic pal per al Barça

El Barça es va estavellar amb el pal a Valdebebas, fent un pas enrere en les seves aspiracions al títol al perdre contra un Reial Madrid que ha dormit líder de Primera a l'espera del que faci avui l'Atlètic de Madrid al camp del Betis (21 hores). Sota un intens diluvi victòria blanca gràcies a un primer temps letal, amb un parell de gols de Benzema i Kroos. Va retallar distàncies al segon acte el conjunt blaugrana, que va gaudir d'una immillorable ocasió al descompte quan Ilaix va enviar la pilota al travesser.

Fins a tocar del descans, amb un pal de Messi tot buscant un gol olímpic i la sortida de Courtois per tapar-li l'espai a l'argentí, el Barça es va sentir superat. Impotent per moments. Amb la pilota no va trobar la manera de superar les línies i sense ella als peus va patir. Des de l'inici un Vinicius exhuberant de confiança va liderar els ràpids atacs del seu equip. La defensa de tres centrals de Koeman té riscos i convida a l'atreviment delrival. Zidane no ho va ser sense el seu trident ofensiu, asseient Marcos Asensio, però sí en la seva consigna de ser vertical amb la pilota. Els carrilers avançats oferien la possibilitat de castigar l'esquena i als tretze minuts, Valverde no s'ho va pensar. Va sortir disparat a camp contrari, va superar Jordi Alba tot trobant Lucas Vázquez on havia d'estar el lateral, i a la seva centrada va aparèixer la màgia de Benzema. El recurs de taló va ser una nova joia que va desequilibrar la balança ben aviat. Setena jornada consecutiva marcant del davanter francès. Clau en atac i també defensant, apareixent en la seva pròpia àrea per robar la pilota a De Jong. El Madrid se sentia superior.

Va reduir al màxim els espais a Messi. A còpia d'ajudes. I després de robar la pilota és quan tocava córrer. D'aquesta manera podia tenir camp per córrer Vinicius, tot un malson per la defensa blaugrana, on hi apareixia Araújo i no Piqué, que tot i rebre l'alta va ser suplent. Abans de la mitja hora, falta perillosa que va executar Kroos. El seu xut el va desviar Dest fent impossible la reacció de Ter Stegen.

La reacció es queda a mitges

Van arribar els pitjors moments del Barça, que patia de valent. Vinicius corria amunt i avall i s'associava sempre que podia amb Benzema. El pal evitava el tercer en l'enèsim contracop. Aquest cop era Valverde el que ho intentava. Ter Stegen també apareixia per salvar els mobles amb una intervenció davant Lucas Vázquez, que se'n va haver d'anar abans d'hora cap a la banqueta. El va substituir Odriozola després d'una topada amb Busquets. S'arribava al descans quan el Barça va despertar amb un parell d'avisos. La fusta a xut de Messi i Courtois apareixent.

La reacció estava servida. Va fer acte de presència la pluja, cada cop més intensa i les forces es van igualat. El factor físic va manar i Koeman va arriscar treient del camp un lateral com ho és Dest per donar pas a Griezmann, suplent d'entrada. L'escenari va canviar de cop i volta. Les ocasions van passar al bàndol blaugrana i els contracops del Reial Madrid van perdre efectivitat i espurna. A l'hora del partit va aparèixer un rematador inesperat. Un convidat sorpresa. Connectava la pilota com podia Mingueza a centrada de Jordi Alba després que Griezmann deixés passar-la per sota les cames. Courtois no hi arribava a temps i el marcador s'estretava.

Quedava encara mitja hora quan els de Zidane començaven a mirar el rellotge. Faltava precisió als últims metres, l'avantatge era mínim i el Barça guanyava metres. La sort tampoc estava del bàndol dels de casa. En una acció de Vinicius, la pilota la desviava Araújo cap a la seva pròpia porteria i era el pal el que evitava un mal major.

Koeman va apostar per Ilaix, que ho va rematar tot. Fins i tot va topar amb el travesser. Ja al descompte. Abans, la jugada polèmica. La distracció d'Odriozola la va aprofitar Alba. El seu xut creuat el va barallar Braitwhaite, tocat sobre la línia de fons pel braç de Mendy en una acció amb moltes interpretacions. L'àrbitre no va assenyalar penal però poc després sí que va expulsar Casemiro per dues targetes en només un minut. Ja era el 90. Amb poc marge de maniobra.