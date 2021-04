El Bàsquet Girona perd contra el Càceres a Fontajau

El Bàsquet Girona ha ensopegat per segona vegada consecutiva. Ho ha fet a casa davant el Càceres (74-75) en un partit on el conjunt dirigit per Carles Marco no ha sabut aprofitar els avantatges que ha tingut per poder assegurar-se la victòria.

En el segon període, i gràcies a l'encert des del triple, els gironins han arribat a tenir un avantatge màxim de 9 punts (39-30), que els extremenys han eixugat. També n'han tingut un de vuit (70-62) quan tot just faltaven quatre minuts pel final. Però un cúmul de males decisions, sobretot en atac, ha acabat condemnant als locals.

El Càceres s'ha posat per davant (72-75), tot i que Rozitis encara no havia dit la seva. El letó ha fet un 2+1 sobre la botzina, però a l'hora de la veritat ha errat el tir lliure que hagués forçat la pròrroga.