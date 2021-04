El Bàsquet Girona perd a Fontajau contra el Càceres

Segona ensopegada consecutiva del Bàsquet Girona. El conjunt entrenat per Carles Marco ha patit, a Fontajau davant el Càceres (74-75), una d'aquelles derrotes que fan mal. Els gironins s'havien posat 8 per davant quan faltaven quatre minuts pel final (70-62), però en els últims minuts no han estat encertats i no han pogut assegurar el triomf.

Davis Rozitis ha tingut a les seves mans forçar la pròrroga. Amb 72-75 el letó ha fet, sobre la botzina, un 2+1, però el tir lliure ha quedat molt curt i s'ha confirmat la derrota pel conjunt gironí.

Tot, en un partit molt igualat on els locals han portat la iniciativa durant la primera meitat i han arribat a guanyar de 9 (39-30). Però en la represa no han estat del tot encertats en atac i això els ha fet perdre l'avantatge.