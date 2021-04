El Bisbal perd en el darrer partit de la temporada

Molts mesos més tard, per fi, el públic de la Bisbal tornava a les grades per animar el seu equip. La festa, però, no va acabar amb victòria. Derrota intranscendent del Bisbal que va caure davant l'Azulejos Moncayo de Saragossa (72-76) i que no tapa per res l'any de somni, històric, que ha acabat amb la permanència a l'EBA en l'any del debut. Després d'unes setmanes sense competició, els gironins volien retrobar-se amb la victòria i acabar la lliga amb un nou triomf. Però no va ser així.

El matx començava amb molta igualtat, fins que un parcial visitant de 0-10 deixava un marcador de 6-16. Els jugadors de Senpau no aconseguien trobar els punts febles dels aragonesos, i aquests minuts d'igualtat es van veure revocats en pocs segons. El conjunt visitant va pujar la intensitat i es va posar clarament per davant al final del primer quart (14-25). Tot i això, els bisbalencs aconseguien fer-se forts en defensa i retallar el resultat a la mitja part (37-43). El bon moviment de pilota en zona ofensiva i l'encert en el llançament desactivaven la defensa dels visitants. Malgrat tot, ja des de l'inici del tercer quart es veia com l'Azulejos s'escapava i només en els darrers minuts la igualtat va tornar a la pista. El Bisbal acaba la temporada amb sis victòries i sis derrotes en un debut brillant a l'EBA.