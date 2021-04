Eloi revitalitza l'Olot amb un gol vital per seguir buscant la salvació

Victòria importantíssima de l'Olot contra un València Mestalla que va aparèixer en comptades ocasions a l'Antonio Puchades de Paterna. Un gol de cap d'Eloi Amagat a deu minuts del final va sentenciar el conjunt d'Oscar Fernández i manté viva l'esperança de salvació per a l'equip de Gabri.

La primera part del duel va ser molt descafeïnada. En els primers minuts, el Mestalla va sortir a pressionar la sortida de pilota a l'Olot, que en diverses ocasions es va veure obligat a treure's l'esfèric de sobre. Poc a poc, els de Gabri van començar a mantenir la possessió al mig del camp guanyant terreny al filial taronja. Malgrat això, els interiors vermells, Eloi i Pedro del Campo no acabaven de trobar ni a Salinas ni a Delgado, que aquest cop va adoptar un paper d'assistent, tot i que també va tenir la oportunitat de marcar. Va ser al minut 21 amb una rematada escurada que Bernad va rebutjar amb el peu.

Per part del València Mestalla, també va arribar en diverses ocasions tot i que sense gaire perill. L'Olot va saber anul·lar completament el mig del camp valencià, que es veia obligat a explotar les bandes de l'Antonio Puchades. Abans del descans, potent xut d'Alan Baró des de la zona de tres quarts va donar l'ensurt a Bernad, que va quedar totalment immòbil i va quedar alleujat quan finalment la pilota va topar amb el pal.

Totalment diferent va ser la represa. L'Olot va continuar dominant la possessió i va anar creant dubtes i perill a la porteria taronja. El que primer ho va provar va ser Salinas de cap, però la rematada va acabar per sobre el travesser. Més problemes va tenir Bernad al 60, primer amb una rematada molt tímida de Pedro del Campo i tot seguit amb un potent xut creuat de Juan Delgado que va obligar al porter de la Vall d'Uxó a treure una mà salvadora.

Gabri va buscar aire nou en atac i va fer jugar a Xumetra després de recuperar-se de la covid. La bala de l'Estartit no va trobar el gol però va tenir la oportunitat per fer-ho. Qui si fa foradar la xarxa va ser Eloi Amagat que havia demostrat un nivell excels durant tot el partit. Amb un gol de cap a només deu minuts del final, va clavar l'estocada final a un Mestalla que, tot i que ho va intentar, veu com se li escapa un dels últims trens a la permanència.