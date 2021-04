L'ACB també tindrà avui el clàssic entre el Barcelona i el Reial Madrid

El Barça, ja amb Pau Gasol disponible, i el Reial Madrid disputen avui (18.30, Vamos) al Palau Blaugrana el sisè clàssic de la temporada, aquesta vegada de la Lliga Endesa, en el qual l'equip blaugrana intentarà sumar una victòria per no perdre el camí del capdavanter, que compta amb un avantatge de dos triomfs. El barça arriba al duel havent tancat la primera fase de l'Euroliga amb una derrota contra el Bayern de Munic (72-82). Una ensopegada intranscendent, ja que ja es tenia el primer lloc assegurat. L'encontre va estar marcat pel retorn de Pau Gasol, que vint anys després va tornar a enfundar-se la samarreta blaugrana. A la tornada de Gasol se li han d'afegir els cinc precedents d'enguany on els barcelonins han vençut en quatre ocasions.