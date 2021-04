El Llagostera busca un cop d'efecte

Tret de sortida a la segona fase de Segona B pel Llagostera després de descansar la setmana passada en la jornada inaugural. El primer escull dels blaugranes és un Atlètic Llevant (12.00 h) que tot i acabar la primera fase amb tres victòries consecutives, va caure a domicili amb un contundent 3-0 contra el Cornellà. Amb dos encontres menys que els d'Oriol Alsina, els granota són cuers amb 22 punts i un coeficient de 1.16. «El Llevant B no va estar gens encertat a la primera volta de la primera fase però amb alguns fitxatges de jugadors que no són sub-23 sinó d'un perfil amb més experiència van fer un salt molt important i van guanyar els quatre últims partits. És l'equip que amb millor dinàmica ve amb diferència», definia un Alsina que explicava a la prèvia que «descansar a la primera jornada no és el que més ens hagués agradat però ens hem d'adaptar el màxim possible al calendari». Tot i no jugar la primera jornada, els llagosterencs són de ple a la lluita per acabar entre els dos primers i gaudir de la Primera RFEF la temporada vinent. Ara mateix són tercers amb 29 punts i un coeficient d'1,45. El darrers precedents entre els valencians i els catalans no porta bon record a Llagostera. En el curs 2019-2020, a Bunyol es va caure per la mínima (1-0) i a casa 1-3 sent el darrer partit amb derrota de l'equip a Llagostera. David Garcia i Lucas Viale, per sanció, són les úniques baixes.