Paula Badosa guanya la número 1

La tennista gironina Paula Badosa va protagonitzar ahir a la matinada la gran sorpresa en els quarts de final del torneig WTA de Charleston (Estats Units) en vèncer la cap de sèrie número 1, l'australiana Ashleigh Barty per 6-4 i 6-3. A semifinals, però, ahir a la nit, la russa de 23 anys, Veronika Kudermetova, número 38 del món, que es va imposar per 6-3 i 6-4 a la nord-americana Sloane Stephens, la va eliminar amb un triomf per 3-6 i 3-6.

Badosa, amb un tennis agressiu des del fons de la pista i bon servei, no va deixar reaccionar a cap moment la número 1 del món i va aconseguir el triomf més important de la seva carrera. Abans del començament del torneig, Badosa no havia vençut mai una jugadora classificada entre les Top 20, però enfront de Barty va ser sempre superior.

Badosa, de 23 anys, sobre l'argila verda de Charleston va donar tot un recital de bona selecció en els seus cops, ben col·locats i que li van permetre estar en control del ritme de joc i del partit.

Ahir a la nit afrontava la gironina el partit de semifinals contra Kudermetova. Va acabar cedint per un doble 3-6, tot i que la derrota no entela per res el seu gran paper a Charlestone.