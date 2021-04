El remer banyolí Manel Balastegui confirma el bitllet per als Jocs Olímpics

Manel Balastegui (CN Banyoles) i el seu company Caetano Horta, en el doble skull lleuger de l'equip espanyol, no han fallat aquest matí en la final B de l'Europeu de Varese (Itàlia) i amb la seva victòria (que equival a la setena posició final del campionat), han confirmat la seva presència als Jocs Olímpics de Tòquio d'aquest estiu. Sortien amb el millor temps d'entre tots els participants, i ho han tornat a clavar firmant una marca de 6:31.07 que els ha permés acabar per davant dels representants de Dinamarca, Rússia, França i Grècia.

No era un repte senzill, tenint en compte que tot just fa un mes que han començat a remar plegats, Balastegui i Horta. L'agost de 2019, el banyolí va classificar el doble skull espanyol per els Jocs al Mundial amb un altre parella, Rodrigo Conde, que per raons de pes ha canviat de categoria. La Federació va començar aleshores, fa quatre setmanes, una mena de càsting per trobar una nova parella al gironí, i l'escollit va ser el gallec Caetano Horta, de tot just 18 anys, però amb un futur molt prometedor. Amb el bot confirmat per a Tòquio, només calia acabar de definir els noms. El lloc de Balastegui estava pràcticament decidit, però Horta s'ho jugava tot a l'Europeu, i la setena posició final fent tàndem amb el banyolí els ha confirmat com els escollits per representar el rem espanyol en el doble skull als pròxims Jocs. Han complert els paràmetres que marcava la Federació, que els demanava ser entre els vuit millors d'Europa, i això avui passava per acabar entre els dos primers de la final B.