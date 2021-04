El Sarrià assalta la pista del líder per fer camí cap a l'anhelada permanència

Quatre jornades ha necessitat el Sarrià per vèncer el primer partit de la segona fase, però de quina manera ha arribat: contra el líder i a domicili: un escenari complicat, on un Pere Arnau estel·lar amb 11 gols permet una alegria al seu equip camí de la salvació. Vèncer a Màlaga era necessari, l'equip necessitava revitalitzar-se. I més després de caure en els dos primers partits de la fase de permànencia, on ja no hi ha marge d'error. Ara l'equip ocupa la quarta posició, en llocs de salvació, i pot afrontar amb més moral els següents compromisos. Les premises de Salva Puig van ser clares i els seus jugadors les van entendre des del primer moment que van trepitjar la pista. Seriosos, sense cometre errors defensius... es van avançar primers en un marcador que els locals no van ser capaços de capgirar en cap moment. No obstant, no veure's superat pel seu rival, als sarrianencs els va costar Déu i ajuda posseir una distància considerable perquè els minuts del partit transcorressin amb tranquil·litat. La renda més alta només va ser tres gols a la segona meitat. La culpa va ser del porter malagueny, Oliva i les seves aturades. Qui si que va poder superar-lo diverses vegades va ser Pere Arnau. El gironí es va erigir com a millor jugador del partit amb 11 dianes. Amb això, victòria important en un partit igualat que situa el Sarrià fora de les posicions de descens, és quart amb 12 punts, amb un partit menys, i fa camí cap al gran objectiu de seguir un any més a Divisió d'Honor Plata.