Treure's l'espina de Melilla amb una nova victòria

Els comptes estan clars. Guanyar i llestos. Per respirar, per no haver de mirar cap a baix. Sempre hi haurà temps de fer-ho cap amunt, de somiar. Les il·lusions, més endavant. El Bàsquet Girona vol deixar la salvació vista per sentència. Impossible que sigui matemàtic ja perquè encara hi ha jornades per davant, però guanyar aquesta tarda el Càceres, que va caure a Osca divendres, suposaria fer un pas enorme. «Tots estem molt igualats. Volem seguir sumant. L'objectiu immediat és fer un bon partit i si podem guanyar, millor per allunyar-nos així del descens». Així s'expressa Carles Marco, el tècnic. El primer que avisa dels mil i un perills del rival d'avui a Fontajau.

«Sempre posa problemes i no es desenganxa mai dels partits. Disposa de molts recursos. Dos bases experimentats, exteriors que anoten compulsivament i dos interiors amb molta anotació. Això, més els jugadors que ho complementen. És un equip que sempre està lluitant fins al final». El Cáceres marca ara la frontera amb el descens. És sisè, a dues victòries de diferència amb un Bàsquet Girona que ve de patir una dolorosa derrota a Melilla, amb pròrroga inclosa. «El viatge de tornada ens va cansar però a nivell anímic estem bé, amb ganes de tornar a jugar. Vam fer un bon partit però venint d'una desfeta el millor és guanyar de nou ben aviat». Si sumar servirà per fer un pas més cap a la salvació, de retruc consolidarà més la primera plaça del grup de la permanència. Poca broma, perquè d'acabar així aquesta segona fase del campionat, els gironins es reenganxarien al play-off d'ascens. Això sí, a poc a poc i bona lletra.