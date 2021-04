Batalla campal durant un partit de Tercera Catalana a Barcelona

Un partit de la Tercera Catalana jugat el dissabte a Barcelona va acabar amb una baralla multitudinària en la qual van participar jugadors i espectadors, amb l'autorització de públic a les grades a pesar de les restriccions per la pandèmia. Els greus incidents van tenir lloc en els minuts finals del partit del grup 13 de Tercera Catalana que enfrontava el Bon Pastor Agrupació esportiva i al CD Carmelo. Ni es van respectar les normes covid ni res de res, per acabar amb invasió de camp i cops.



Faltaven tan sols dos minuts per arribar al final dels 90 minuts quan es va organitzar una baralla després d'una trifulga al camp que va acabar amb un futbolista de cada equip expulsat per l'àrbitre. A continuació es va produir la primera agressió que va servir com a senyal perquè comencessin les empentes entre uns i altres. De seguida el públic va envair el terreny de joc amb puntades de peu i cops de puny, tal com reflecteix a Twitter el compte Catalunya Futbol.



El partit va quedar suspès amb el resultat de 2-3, a falta del que decideixi el comitè de competició, tant per si dona el resultat per definitiu com per les sancions que pugui dictaminar.





Suspès el jugador que va originar la baralla

L'Agrupació Esportiva Bon Pastor ha suspès el jugador que va iniciar la batalla, segons ha anunciat el gerent del club, Marcel Llordella, en declaracions a Betevé: «El jugador instigador dels fets, que és un jugador del nostre equip, ha sigut expulsat del club. Ja se li ha notificat, perquè no volem tenir aquestes actituds i aquests comportaments».