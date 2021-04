L'Olot somriu després d'aconseguir ple de victòries en el segon tram del curs

Mal inici del segon tram pel Llagostera. En canvi, qui ha començat de la millor manera és l'Olot de Gabri Garcia. Ahir, en el segon partit de la fase per la permanència, i el primer lluny de casa, l'equip en va fer prou amb una diana del migcampista Eloi Amagat a deu minuts pel xiulet final per vèncer (0-1) el València Mestalla. Un gol, i conseqüentment, una victòria que posa el somriure a la cara de jugadors, cos tècninc i tot aquell relacionat amb els garrotxins. Perquè la temporada regular no ha estat gens fàcil amb el canvi de Gabri Garcia en detriment de Raúl Garrido a la banqueta o havent acabat en darrera posició de Segona B. Els tres punts aconseguits conra el filial valencianista se sumen als tres primers que van sumar en la jornada inaugural contra l'Atzeneta (1-0) en un Municipal amb gent. El retorn de l'afició ha sigut revitalitzant per un Olot, que acompanyat dels seus, ha aconseguit ple de victòries. Però com està actualment la fase de permanència? Amb aquests sis punts, l'Olot és tercer amb 24 punts i un coeficient d'1,15. Això vol dir que si acabés ara mateix la temporada, els homes de Gabri Garcia jugarien la temporada vinent a Segona RFEF. Per davant d'ells només es troba el Peña Deportiva i el filial de l'Espanyol. La següent jornada reben l'Oriola, setè amb un coeficient de 0,79.