El Peralada iguala un 2-0 al Montañesa en cinc minuts

Un final d'infart. El Peralada va arrencar ahir el seu camí per la permanència a la Tercera RFEF amb un empat in extremis al camp del Montañesa (2-2). El partit va complicar-se realment a la segona part per als xampanyers, però van lluitar fins a igualar la balança amb dos gols en els últims cinc minuts.

La sensació és que els d'Albert Carbó podrien haver aconseguit més d'un punt a l'inici de la lligueta per la permanència. Sobretot, després d'una gran primera part amb dos pals. Tot va canviar, però, a la segona quan el Montañesa va superar la porteria d'Aroca amb un gol de Lele i un altre de Sergio García de penal rigorós. Inconformistes amb el resultat, els empordanesos van picar pedra fins a trobar l'empat. Primer va ser Maxi qui retallava distàncies (m. 84) i després Romero posava el 2-2 definitiu (m. 89).