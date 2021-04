Ajornats els partits d'aquest dissabte del Bordils i el Sarrià

L'Handbol Bordils i la UE Sarrià, tots dos competint en la fase per la permanència de la Divisió d'Honor plata d'handbol, no podran disputar els seus respectius partits d'aquest cap de setmana. Un i altre equip, que entraven a escena el dissabte, han hagut d'ajornat els compromisos per culpa del coronavirus i properament s'haurà de decidir una nova data.

Pel que fa el Bordils, ja la setmana passada no va poder viatjar a Zamora després de detectar un positiu per Covid-19 a la seva plantilla. Com marca el protocol, han de passar deu dies per poder jugar de nou i per tant, no es podrà enfrontar a l'Amenabar al Blanc-i-Verd. El Zamora-Bordils, això sí, ja té data i serà el primer de maig.

El Sarrià, de la seva banda, havia de rebre el Trapagaran basc, equip que finalment no podrà viatjar al confirmar casos de coronavirus al vestidor. Aquesta darrera jornada, tres dels cinc partits que s'havien de celebrar es van ajornar pels efectes de la pandèmia.