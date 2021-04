La històrica jugadora d'hoquei gironina Motxa Barceló (Voltregà) anuncia la retirada

La històrica jugadora d'hoquei gironina Cristina "Motxa" Barceló es retira al final d'aquesta temporada, amb 33 anys, i havent-ho guanyat tot en la seva disciplina esportiva. Ho ha anunciat aquesta tarda el seui club, el CP Voltregà, on ha militat les últimes tretze temporades. En aquest temps ha guanyat sis Copes d'Europa, cinc OK Lligues i quatre Copes de la Reina, entre d'altres títols. "Infinites gràcies per la teva dedicació, compromís, i per ser sempre un referent dins i fora de la pista", ha assegurat el conjunt osonenc en un comunicat.



Barceló també ha sigut una jugadora vital a la selecció espanyola, amb qui es va apuntar un Mundial i un Campionat d'Europa. La gironina, formada entre el Girona i el Salt, va arribar al Voltregà el 2007, on s'hi va convertir en un referent tant a dins com a fora de la pista.





????COMUNICAT OFICIAL????



??La capitana @motxa55 posarà punt i final a la seva carrera com a jugadora en acabar aquesta temporada.



??Infinites gràcies per la teva dedicació, compromís, i per ser sempre un referent dins i fora de la pista.#GràciesMotxa #Sempre pic.twitter.com/OUnZfq4y4w — Club Patí Voltregà-Stern motor ?? (@cpvoltrega) April 13, 2021