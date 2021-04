L'Spar Girona prepara les semifinals amb una jornada d'entrenament a Platja d'Aro

L'Spar Girona s'entrena avui a Platja d'Aro per continuar la preparació de les semifinals de la Lliga Femenina Endesa que disputaran contra el València o l'Ensino Lugo (divendres es resoldrà aquesta eliminatòria de quarts, ajornada al seu dia per un pressumpte positiu a l'equip gallec). Aprofitant que encara queda una setmana llarga per tornar a la competició oficial, l'equip s'ha exercitat al Palau d'Esports del municipi de la Costa Brava, que és un dels patrocinadors del club, i així ha viscut una jornada de treball diferent. Les semifinals es jugaran els dies 21 i 24 d'abril a les 21h. Si el rival és el València, el factor pista estarà en contra i el primer partit serà a Fontajau; si fos l'Ensino, les semifinals arrencarien a Lugo i es resoldrien a Girona.

A Platja d'Aro també s'hi ha desplaçat María Araújo, lesionada de gravetat al genoll dret, que continua amb el procès de rehabilitació previ al pas per la sala d'operacions. La jugadora gallega haurà d'estar uns vuit mesos de baixa i no podrà tornar a jugar fins a finals d'aquest any.