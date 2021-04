Xumetra torna «com sempre» després de cinc dies ingressat per COVID

El dèficit de punts amb què l'Olot ha entrat en aquesta fase per la permanència fa que cada partit que disputen sigui una final per als garrotxins. Ho era el dia del debut contra l'Atzeneta al Municipal (1-0) i també dissabte passat al camp del Mestalla contra el filial valencianista (0-1). En tots dos partits, els de Gabri Garcia van estar a l'altura de les circumstàncies i van endur-se els tres punts. Sis de sis possibles que suposen el començament somiat per tothom i que conviden a continuar creient a la plantilla i l'afició. Tot plegat, a més a més, amanit amb la reaparició de l'home més determinant de l'Olot aquesta temporada, Jordi Xumetra, un cop superada la COVID-19. Van ser poc més de vint minuts en què va haver de fer «dos o tres esforços consecutius» i es va trobar «com sempre». I això que el virus l'havia atacat fort i havia tingut el de l'Estartit cinc dies ingressat a l'hospital. «Em trobo molt bé. Com abans», diu Xumetra traient-hi ferro. Tot i això, el baix-empordanès aprofundeix una mica la seva experiència. «Els primers dies deia que no era res, però al cap d'una setmana vaig començar a tenir febrades de 39 graus que no baixaven. Em faltava l'aire. Vaig anar a urgències i se'm van quedar. Vaig estar de dilluns a divendres a l'hospital i em va anar bé. Em van posar oxigen, cortisona i vaig fer net», detalla.

Tant de net va fer Xumetra que dissabte passat i malgrat haver pogut fer només un entrenament amb el grup, després de la quarentena, va viatjar cap a Paterna i va jugar els últims vint minuts. «De moment em trobo força bé. No em noto més cansat que abans ni res. Aquesta setmana ja podré entrenar cada dia», diu. Xumetra va viure des de la gespa el 0-1 d'Eloi Amagat, que va donar el triomf als garrotxins. «Ens ha anat bé el canvi de fase. Hem netejat el cap i hem crescut a partir de mantenir la porteria a zero», destaca. En aquest sentit, l'exjugador del Saragossa i del Girona, entre d'altres, considera que aquesta solidesa defensiva és un dels canvis de l'Olot de Gabri respecte al de Garrido. «La idea és la mateixa: tenir la pilota i ser protagonistes des del darrere. Potser ara fem més incidència a mantenir la porteria a zero. A partir d'aquí podem aconseguir l'objectiu», considera.

Després del 6 de 6, Jordi Xumetra insta tothom a no aturar-se i assegura que el partit de diumenge contra l'Oriola serà «el més important de l'any perquè si guanyem sortirem del descens a Tercera RFEF». El marge d'error continua sent mínim però Xumetra no hi pensa. «Anem partit a partit», sentencia.