Girona acollirà una prova de la Copa del Món de bicicletes elèctriques per la Sea Otter Europe

Girona acollirà una prova de la Copa del Món de bicicletes elèctriques en el marc de la Sea Otter Europe, el gran festival europeu de la bicicleta que se celebrarà a les comarques gironines del 24 al 26 de setembre. Es tracta de les World E-Bike Series, la Copa del Món de BTT elèctriques organitzada per la Unió Ciclista Internacional (UCI). Aquest matí, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; el diputat d'Esports de la Diputació de Girona, Jordi Masquef; el representant territorial de l'Esport de la Generalitat a Girona, Josep Pujols, i el director del festival Sea Otter Europe Costa Brava Girona, Albert Balcells, han presentat la competició.

El circuit de la Copa del Món de Bicicletes Elèctriques, nascut el 2019 a Mònaco, constarà enguany de sis proves, una de les quals tindrà lloc a Girona en el marc de la Sea Otter Europe. Aquesta és una de les principals novetats del calendari esportiu de l'edició d'enguany del festival, que portarà fins a la ciutat els millors ciclistes del món d'aquesta disciplina, disposats a sumar punts UCI i situar-se als primers llocs de la Copa del Món.

"És un orgull per Girona poder acollir aquesta Copa del Món en el marc de la cinquena edició de la Sea Otter Europe, un esdeveniment que confirmarà de nou Girona i tota la demarcació com un punt important dins el circuit mundial de la bicicleta. Tot això el que implica és una dinamització, una nova vida econòmica per al nostre territori. Volem tornar a recuperar tots els llocs de treball que s'han perdut durant la pandèmia, i tornar a recuperar la cohesió social", ha afirmat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

Posar a l'abast del públic les potencialitats de les bicis elèctriques

Una manera excel·lent d'apropar al públic del festival Sea Otter Europe les potencialitats de la bici elèctrica serà amb la fórmula Demobike, que permetrà provar més de mig miler de bicicletes al mateix circuit que acollirà la competició de les World E-Bike Series. En l'edició del 2019, el 72% de les bicis que es van provar durant el festival ja eren d'aquesta modalitat, i enguany s'espera fins i tot que tinguin encara més presència. A hores d'ara ja han confirmat que seran presents al Demobike de Sea Otter Europe marques com Bergamont, BH, BMC, Bulls, Cannondale, Canyon, Corratec, Cube, Fischer, Ghost, Haibike, Intense, KTM, Lapierre, Massi, Megamo, MMR, Moustache, Orbea, Riese and Mueller, Scott i Specialized.

Pel mateix recorregut on els aficionats podran posar a prova les prestacions de les millors bicis elèctriques del mercat, s'hi disputarà la competició d'alt nivell que reunirà a medallistes olímpics com José Antonio Hermida, Marco Aurelio Fontana i Nathalie Schneitter. També formaran part de la competició la vigent campiona del Món d'E-XC, Mélanie Pugin, i el dues vegades subcampió del món, Jérôme Gilloux.

El circuit de les World E-Bike Series reuneix a 8 fabricants de motor elèctric i 19 fabricants de bicicleta que competeixen per oferir el major rendiment en circuit. Una competició que no només es disputa sobre el terreny, sinó que també ho fa a les mateixes fàbriques, amb equips d'i+D treballant dia a dia per millorar el rendiment de les bicicletes elèctriques comercials.