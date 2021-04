El Girona B rebrà l'Europa diumenge a Montilivi

El Girona li obre les portes de Montilivi al seu filial però a diferència de fa unes setmanes, coincidint amb la visita del Sants, el partit d'aquest diumenge (12 h) contra l'Europa serà amb presència de públic a les graderies. Si el femení va tastar aquesta experiència no fa pas massa, cosa encara inhabitual en el futbol professional tot seguint els estrictes protocols per minimitzar els efectes de la pandèmia del coronavirus, ara serà el Girona B el que podrà rebre el suport de fins a un miler d'aficionats. La cita promet. Per l'escenari, per la presència de públic i pel que hi ha en joc.

Tot buscant l'ascens a la nova Segona RFEF, el filial iniciava el passat cap de setmana la fase per pujar amb molt bon peu. Golejada al camp del Vilafranca (0-3) tot assegurant el segon lloc a la classificació, un dels dos que permet el salt de categoria. Aquest diumenge, a partir de les dotze del migdia, l'equip que entrena Àxel Vizuete rep l'Europa, líder del seu grup. Els graciencs tenen 47 punts pels 40 del Girona B, que està empatat amb el tercer i quart de la taula, el Cerdanyola i el Vilafranca, respectivament. Amb la possibilitat de consolidar aquesta segona plaça tot retallant distància amb el primer, el club ha considerat que en comptes de jugar a Riudarenes, la millor opció és la de fer-ho a Montilivi, on el primer equip s'enfrontarà al Saragossa el divendres i, per tant, hi haurà gairebé dos dies de marge per recuperar la gespa.

Com va passar el 21 de març en el partit del femení a l'estadi, el límit d'aforament torna a ser de fins a mil persones. S'ubicaran a la zona de Tribuna i del Gol Sud, garantint sempre la distància que estableix la normativa vigent. Les entrades seran gratuïtes, només disponibles per als socis i la seva tramitació es farà a través de la pàgina web del club. «Montilivi és el camp que tenim com a referència, que ens sentim nostre. Jugar-hi sempre és especial. El dia del Sants va ser molt maco i especial, però sense gent. Ara la tindrem amb nosaltres. Esperem fer gaudir l'aficionat i rebre el seu suport», declara Àxel Vizuete, l'entrenador.

L'Europa, un clàssic del futbol català, va ser el botxí del primer equip del Girona en la final de la Copa Catalunya disputada el 2015 al Nou Sardenya (2-1). L'últim cop que va visitar l'estadi de Montilivi va ser el mes de gener del 2007, en un partit de Tercera Divisió. La victòria va ser pels gironins, amb un gol del central Jordi Dot al temps de descompte (1-0), suficient per enfilar-se al capdamunt de la classificació. Aquell equip va acabar pujant.