El PSG, a semifinals tot i perdre amb el Bayern

El París Saint-Germain va aguantar l'empenta del Bayern Munic (0-1) i estarà per segon any consecutiu a les semifinals de la Lliga de Campions, aprofitant l'avantatge de l'anada (2-3) per destronar el campió. El Bayern es va emportar la victòria, però va quedar eliminat pel major valor dels gols fora de casa i no podrà defensar el títol.

Els alemanys van pagar a Munic la seva falta de punteria i a París van tenir contra les cordes un PSG que també va tenir oportunitats, però que no va encertar de cara al gol. Els francesos van desaprofitar un bon grapat d'opcions, veient fins i tot com Neymar va xutar dues vegades contra els pals.

D'altra banda, el Chelsea es va classificar per a les semifinals tot i la seva derrota amb el Porto (0-1), ja que a l'anada va obtenir una victòria més àmplia (0-2).