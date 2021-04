Girona rebrà una prova de la Copa del Món de bicicletes elèctriques

El festival europeu de ciclisme Sea Otter Europa, que se celebrarà a Girona i la Costa Brava del 24 al 26 de setembre, va anunciar ahir la incorporació d'una prova de la Copa del Món de bicicletes elèctriques, la World E-Bike.

La Unió Ciclista Internacional (UCI) organitza la competició, que va començar el 2019 a Mònaco i que, aquest any, consta de sis cites, entre les quals figura la que s'ha presentat a la capital gironina. La promoció de la bicicleta elèctrica es vincula als productes turístics que promou la Costa Brava i el Pirineu de Girona, que fomenten l'ús d'aquest mitjà de transport per descobrir els seus paratges. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va presentar la prova, que també s'adequa als objectius del pla de mobilitat urbana de la seva ciutat.

La Sea Otter servirà per apropar al públic el potencial de la bicicleta elèctrica i permetrà provar més de mig milió d'unitats en el mateix circuit que acollirà la carrera de Copa del Món amb participació de medallistes olímpics, com Josep Antoni Hermida.

Amb aquest anunci, juntament amb les activitats dedicades a la bici elèctrica i la fórmula del Demobike, Sea Otter Europe Costa Brava-Girona referma la seva aposta per la promoció de la mobilitat sostenible. Una aposta que conjuga amb els objectius del Pla de Mobilitat Urbana de la ciutat de Girona, i amb els dels productes turístics que promou la destinació Costa Brava i Pirineu de Girona, que fomenten l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport i descoberta del territori.

«És un orgull per Girona poder acollir aquesta Copa del Món en el marc de la cinquena edició de la Sea Otter Europe, un esdeveniment que confirmarà de nou la ciutat i tota la demarcació com un punt important dins el circuit mundial de la bicicleta. Tot això el que implica és una dinamització, una nova vida econòmica per al nostre territori», va afirmar l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.