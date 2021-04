L'Spar Girona espera poder avançar a les 8 del vespre el partit de les semifinals

L'Spar Girona confia poder avançar l'horari del partit de semifinals de la Lliga Femenina Endesa que disputarà a Fontajau els dies 21 o 24 d'abril de les 9 de la nit a les 8 del vespre. El club ja ho ha reclamat a la Federació, al·legant que si es manté la franja programada inicialment a petició de Teledeporte, que ha d'oferir el partit, no hi podrà haver públic al pavelló perquè el toc de queda entra en vigor a les 22 h. De moment a l'Uni no els han donat cap confirmació oficial, però confien que davant la situació plantejada s'acabarà imposant el seny i, per tant, el partit s'avançarà per tal que almenys un miler d'espectadors puguin gaudir en directe del duel.

En funció de quin sigui el rival, la semifinal de Fontajau es jugarà el dia 21 o 24. Si demà el València, que té 11 punts d'avantatge de l'anada, es desfà de l'Ensino Lugo, la sèrie s'obrirà a Fontajau dimecres que ve. Si les gallegues remunten, el primer partit es faria a Lugo i a Fontajau es resoldria el dissabte. L'Spar ja ha plantejat el problema horari a la Federació i confia que els faran cas. Teledeporte, per exemple, ja hauria acceptat emetre el partit en diferit, o fals directe, a partir de les nou, tal com té programat, però no posaria problemes a un hipotètic avançament. Quan rebi la confirmació, el club activarà el protocol per reservar el miler de localitats que podrà oferir, seguint el sistema de reserva telemàtic que ha imperat en els partits contra el Perfumerías de lliga regular i el del Tenerife, de play-off, els dos primers que han pogut tornar a tenir públic en sis mesos.

Mentre es resol l'eliminatòria pendent de quarts, d'on sortirà el rival de l'Uni, i la Federació confirma que permet avançar el partit de semifinals, l'equip d'Alfred Julbe segueix treballant. Dimarts ho va fer a Platja d'Aro, i ahir va recuperar l'activitat a Fontajau. L'Uni, paral·lelament, també va plantejar a la Federació la possibilitat d'activar una fitxa que supleixi la de María Araújo, lesionada de gravetat al genoll dret, però encara no ha rebut l'ok (un cop arribi hi haurà un termini de set dies per concretar la incorporació, que ha de ser una jugadora que no requereixi de trànsfer internacional i que hagi competit almenys tres anys en lligues organitzades per la FEB.