L'Spar es reforça amb Laia Flores

L'Uni ha decidit finalment fer servir el permís especial concedit per la FEB per ocupar la fitxa de la lesionada María Araújo i ha incorporat Laia Flores procedent del Campus Promete de Logronyo. La base mataronina, de 25 anys, s'ha format al Mataró i al Sant Adrià i també té experiència de quatre anys a la Universitat de South Florida, a banda d'haver jugat al Mannfilter Saragossa i Logronyo. Enguany, amb les de La Rioja ha signt una mitjana de 13,2 punts, 3,9 rebots i 14,4 de valoració per partit.





El director esportiu de l'Spar,reconeixia que "tot i que el club no tenia previst fer cap incorporació", al final s'havien decidit a incorporar Flores ja "gràcies a les. Demà mateix,