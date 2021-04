El Madrid sobreviu a Anfield per plantar-se a semifinals

Reial Madrid i Manchester City es van classificar anit per a les semifinals de la Lliga de Campions. Els blancs tindran com a rival el Chelsea, mentre que els de Pep Guardiola hauran de superar el PSG si volen ser a la gran final. El Madrid va sobreviure a Anfield contra un Liverpool que es va estavellar contra Courtois en el seu intent de remuntar el 3-1 de l'anada. El City, mentretant, que arribava a Dortmund amb un 2-1, va rebre aviat l'1-0 i va haver de remuntar amb gols de Mahrez de penal i Foden per classificar-se.

Va renunciar a tot el Reial Madrid a Anfield. A l'atac, al gol, a matar l'eliminatòria. A tot, menys al tresor més preuat, la classificació per a unes semifinals que el deixen més a prop de la glòria europea amb el patiment d'una nit de supervivència davant el Liverpool (0-0).

El Reial Madrid va aguantar a Anfield un dels partits més soferts de la seva història recent. No pel marcador, sinó per les sensacions. Al Livepool no li calia públic per posar-se a to. Tot i que el «You'll Never Walk Alone» sonés en soledat, l'esperit de les 50.000 persones que haguessin copat les grades en una altra situació va elevar els ànims d'un equip que va sortir a apallissar el Reial Madrid. Menjant-se als blancs, amb fins a quatre i cinc jugadors pressionant la sortida de pilota, el Liverpool va lligar de mans al rival. Courtois va treure un mà a mà a Mohamed Salah i una aturada a mà canviada a Milner des de la frontal.

El belga va tornar a sostenir l'equip, mentre el Madrid s'acontentava amb olorar la pilota. A la segona part la tònica va seguir: Diogo Jota, Salah, Andrew Robertson, Trent Alexander-Arnold, tots van estar a punt de batre el porter blanc, però sense encert, van quedar els locals eliminats.