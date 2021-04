Pepo Barral i Gerard Sevillano són dubte per jugar a Ourense

Pepo Barral i Gerard Sevillano són dubte per jugar diumenge amb el Bàsquet Girona a la pista de l'Ourense, en una nova jornada de la LEB Or. L'equip de Carles Marco, que duu derrotes seguides contra Melilla i Càceres que n'han frenat la progressió, necessita guanyar per assegurar la permanència i poder lluitar pel primer lloc de la fase de descens. Barral i Sevillano es van lesionar diumenge passat a Fontajau en la derrota amb el Càceres.