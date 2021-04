L'Uni es reforça amb Laia Flores, que podrà jugar les semifinals pel títol

La setmana vinent torna l'acció per a l'Spar Girona, que va eliminar sense despentinar-se el Tenerife i fa dies que espera poder afrontar la semifinal. Ho farà amb més descans a les cames que el rival, això per descomptat. I també amb una peça més disponible. El club, tot i que en un primer moment no ho tenia previst, ha decidit moure fitxa incorporant una jugadora que augmenti la rotació i permeti afrontar aquesta eliminatòria amb una mica més de garanties. La baixa de María Araújo ha obert aquesta possibilitat i l'Uni l'ha acabat aprofitant. L'escollida és Laia Flores. Amb 25 anys, la base de Mataró es compromet per les dues properes temporades. Però no només això, sinó que ha acceptat incorporar-se immediatament i acabar aquest curs a les ordres d'Alfred Julbe.

Es tracta d'una base amb molta capacitat d'anotació. Vestint la samarreta del Campus Promete, el seu equip fins aquesta mateixa setmana, ha signat una mitjana de 13,2 punts per partit. A això li afegeix 3,9 rebots, 2,5 assistències i 14,4 de valoració. Laia Flores va compaginar la seva formació al Mataró i Sant Adrià, estudiant més tard Ciències de la Salut i Comunicació a la Universitat de South Florida als Estats Units, on també va competir-hi. Té també experiència en Lliga Femenina, competició que va tastar per primer cop defensant l'escut del Mann-Filter. La temporada passada va jugar al Palerm italià.

Just abans que l'Uni s'enfrontés al Tenerife en el doble compromís de quarts de final, la greu lesió de María Araújo va ser rebuda com una gerra d'aigua freda per la plantilla i també pel cos tècnic. La gallega haurà de ser intervinguda i estarà de baixa els propers mesos. Julbe es quedava sense una de les seves jugadores més importants, cosa que afectava directament en el rendiment en pista i la rotació. No es va notar en la primera ronda del play-off però l'exigència creix, i de quina manera, en la semifinal. Sobretot en una hipotètica final amb el títol com a premi gros. Amb permís especial de la FEB per incorporar algú, l'Spar Girona havia desestimat en un primer moment aquesta alternativa. Fins que ha canviat d'opinió. »No volíem fitxar a ningú degut a la complicada situació econòmica però la Laia Flores i el seu agent ens han posat moltes facilitats per venir de manera immediata. Estem molt contents de tenir-la. Arriba un pèl tard però millor disposar ara d'una jugadora més», valora el director esportiu, Pere Puig. Laia Flores s'entrenarà avui per primer cop sota les ordres d'Alfred Julbe i la setmana vinent ja podrà debutar.