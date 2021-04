Perfumerías Avenida torna a unes semifinals d'Eurolliga 10 anys després

Una dècada després de tocar el cel a Ekaterinburg guanyant la seva única Eurolliga a l'Spartak (68-59), el Perfumerías Avenida torna a disputar una final a quatre de la màxima competició continental. Només el seu entrenador, Roberto Íñiguez, i la capitana Sílvia Domínguez, han arribat tan lluny en aquest torneig. La resta de la plantilla, per tant, s'estrenarà avui (20 hores/Teledeporte) en la semifinal contra el Sopron hongarès. El primer dels dos obstacles per intentar aixecar el títol.

Es jugarà a Istanbul, al Volkswagen Arena, amb capacitat per a 5.000 espectadors. Només n'hi haurà un màxim de 400 a les graderies degut a les mesures sanitàries davant la pandèmia del coronavirus. Íñiguez, amb passat a Fontajau, hi arriba amb tota la seva plantilla disponible però alguna jugadora lluny del seu millor estat de forma. Karlie Samuelson, Tiffany Hayes, Andrea Vilaró i Sílvia Domínguez arrosseguen problemes físics des de la Copa de la Reina. «No estem en les condicions que m'hauria agradat, però espero que mantinguem la nostra identitat per seguir endavant. Només demano a l'equip que gaudeixi», valora l'entrenador. Precisament l'Avenida ha sigut el botxí de l'Spar Girona aquesta temporada a Europa, eliminant l'equip de Julbe als quarts de final.

L'altra final es juga a partir de les quatre de la tarda. La disputaran el Fenerbahçe turc i l'Ekaterinburg rus.