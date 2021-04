Ronald Koeman, davant el repte de sumar el seu prímer títol

L'holandès Ronald Koeman, tècnic del Barcelona, tindrà demà que ve a Sevilla la possibilitat d'aixecar el seu primer títol com a blaugrana, en una temporada convulsa per l'equip però que l'entrenador ha pogut revertir per competir a la Lliga i tenir opcions a la Copa.

Va arribar al club català dos dies després de la destitució de Quique Setién, que es va asseure a la banqueta en aquell 2-8 contra el Bayern. Va aterrar per reconstruir un equip en depressió i a poc a poc ha anat reconduint el rumb del Barça. Per això, poder lluitar per un títol aquesta temporada, que molts pensaven que seria una campanya de transició, no és un èxit, però almenys és una declaració d'intencions d'un tècnic que mai ha abaixat els braços i ha anat buscant solucions fins trobar la tecla.

Si s'emporta el títol -el seu 31è de la història-, seria el primer per a l'holandès com a entrenador blaugrana, en la seva primera temporada al club. Això sí, seria la tercera Copa del Rei del seu palmarès particular. Koeman va conquerir-ne una com a jugador del Barcelona, la que va guanyar el 1990. Va ser a València davant del Reial Madrid, el que va significar un canvi de cicle en el futbol espanyol. El pas de l'anomenat Dream Team de Johan Cruyff sobre la Quinta del Buitre. No va ser fins el 2008 quan la va aconseguir guanyar de nou. Llavors com a tècnic del València, un equip que aleshores havia substituït Quique Sánchez Flores i lluitava per no baixar a Segona.

Llista i el dubte de Piqué

Tret de Philippe Coutinho, lesionat de gravetat i ara recuperant-se al Brasil, la totalitat de la plantilla del Barça ha estat convocada per la final de Copa de demà. Fins i tot Ansu Fati i el porter Neto Murara, també a la infermeria, viatjaran tot i no tenir l'alta mèdica i haver d'afrontar encara un període de baixa. Hi serà Gerard Piqué, encara que les sensacions del central no són del tot positives. No va poder reaparèixer contra el Reial Madrid fa uns dies i és encara dubte per jugar amb l'Athletic.