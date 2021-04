El València serà el rival de l'Uni a les semifinals

L'Spar Girona ja coneix el rival de les semifinals pel títol. Serà el València. Ja era el favorit, comptant amb un coixí d'11 punts del partit d'anada, i ho ha confirmat aquesta tarda desfent-se de l'Ensino Lugo (82-54). La sèrie s'obrirà a Fontajau dimecres que ve, 21 d'abril, i es resoldrà a València el dissabte 24. Les gironines ja van imposar-se a la Copa de la Reina però serà un rival a tenir en compte, sobretot després de proclamar-se campió de l'Eurocup amb la gironina Queralt Casas d'MVP.

L'horari oficial per als dos duels, tant el del 21 com el del 24, és a les nou del vespre per qüestions televisives (els emetrà Teledeporte, que és qui ho ha fixat). No obstant això, l'Uni espera poder avançar una hora el duel a Fontajau per poder comptar amb el suport del públic. Tenint en compte que a Catalunya el toc de queda entra en vigor a les 22h, el club confia que la Federació accepti el canvi. Si s'acaba confirmant, l'afició podria veure debutar el nou fitxtage Laia Flores. La mataronina ha arribat a Girona per cobrir la baixa de la lesionada María Araújo i ja està a disposició d'Alfred Julbe.

L'altra semifinal entre el Guernika i l'Avenida es disputarà els dies 22 i 25.