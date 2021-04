Un clàssic de Copa entre un Barça necessitat de títols i un Athletic deprimit

El duel Athletic-Barça viurà aquesta nit (21.30, Telecinco) un nou capítol ara a la recerca del títol de la Copa del Rei a La Cartuja de Sevilla. Un altre enfrontamententre els dos clubs amb més trofeus conquistats i els únics al llarg de la història de la competició que han arribat a ser considerats Rei de Copes. Si sempre havia estat considerat així l'equip basc, la ratxa blaugrana en les últimes dècades, en què a més ha guanyat les últimes quatre finals que ha disputat contra els biscains, ha permès al Barça ser ja àmpliament el primer de la competició (30 títols davant de 23).

El bloc català arriba a la cita copera disposat a aconseguir el primer títol de l'era Koeman, amb el desenllaç de la Lliga encara per decidir. Els blaugranes aspiren a un doblet que, en primer lloc, passa per vèncer aquest dissabte l'Athletic, i venjar així la derrota que el quadre bilbaí els va infligir en la final de la Supercopa d'Espanya (2-3), celebrada aquest gener en el mateix escenari. Per a l'expedició a Sevilla, Koeman ha convocat 26 futbolistes, inclosos el davanter Ansu Fati i el porter Neto, lesionats. Coutinho també és baixa. De cara al partit, Koeman encara té dubtes sobre l'estat de Piqué. El central va tornar a entrenar-se amb el grup la setmana passada després de lesionar-se el genoll dret en la semifinal davant el Sevilla, de principis de març.

Tot i així, Piqué no va jugar cap minut del clàssic i, contra l'Athletic, Koeman podria optar per tornar a deixar-lo a la banqueta. D'aquesta manera, Araujo i Lenglet serien els dos jugadors que ocuparan l'eix defensiu si finalment decideix prescindir del 3-5-2 i recuperar la defensa de quatre. Si no és així, Mingueza seria el tercer central, acompanyat per Dest i Alba als laterals. En aquest possible 4-3-3, al centre del camp hi haurà els habituals Busquets, De Jong i Pedri, mentre que en la davantera Griezmann recuperaria la titularitat per acompanyar en el trident Dembélé i Messi.

Per la seva banda, l'Athletic encara el partit encara deprimit per la derrota en la final de fa dues setmanes davant la Reial Societat (0-1), que va suposar el títol per als txuri-urdin. Marcelino ha hagut de centrar el seu treball en la neteja mental dels seus jugadors, molt allunyats de la versió de gener. Els dubtes se centren en l'estat físic de diversos jugadors i en la decisió final sobre un doble pivot pel qual no té dos titulars clars. Quant al físic, dos fixos en defensa com Yeray i Berchiche arriben justos però sembla que recuperats de les sobrecàrregues que van sofrir fa nou dies en el Reale Arena en la repetició de lliga de la final ja en camp donostiarra. L´altre dubte és aber si Iker Muniain, que ahir coixejava, estarà en condicions de jugar. Si no pogués, Berenguer ocuparia el seu lloc.