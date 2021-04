El Girona es posa a 4 punts de l'Sporting

El gol de Johanesson al minut 6 ha decidit el derbi asturià a favor de l'Oviedo aquesta tarda al Molinón. Ambdós combinats arribaven al duel en hores baixes: l'Oviedo no guanyava des del 28 de febrer (1-0, contra el Saragossa) i l'Sporting duïa dues desfetes seguides. No treure els tres punts per part de l'Sporting, que ocupa la cinquena posició amb 56 punts, els fa encadenar la tercera derrota consecutiva i permet al Girona situar-se a quatre punts dels blanc-i-vermells, un rival que ha de passar el 16 de maig per Montilivi.